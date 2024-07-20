كتائب "حزب الله" العراقية: رجال المقاومة على أتم الجهوزية والاستعداد إذا ما وسع العدو ساحة الحرب

أعربت كتائب "حزب الله" العراقيّة، عن "تأييدنا للعمليّات الجهاديّة في عمق العدو الصّهيوني، لا سيّما عمليّة يافا للإخوة في يمن الشّجاعة والصّمود"، مباركةً "لقادة محور المقاومة ومجاهديها هذه العمليّة النّوعيّة، الّتي حطّمت بقايا غطرسة الكيان، وزادت من إذلاله بعد تلقّيه العمليّات النّوعيّة، والضّربات الدّقيقة للمقاومة الإسلامية في لبنان العزيز، الّتي أوقعت به الخسائر والانكسار؛ نصرةً لفلسطين".
وأكّدت في بيان، أنّ "عمليّات محور المقاومة غدت أكثر تأثيرًا في جبهات المواجهة مع الكيان، وأنّ رجالها على أتمّ الجهوزيّة والاستعداد إذا ما وسّع العدو ساحة الحرب"، مشدّدةً على أنّ "الكيان الصّهيوني وداعميه من الأميركيّين والأعراب، لا سبيل أمامهم سوى الرّضوخ لإرادة الشعب الفلسطيني الصّامد، ودون هذا لن يحصدوا غير الذلّة والانكسار بعونه الله".
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