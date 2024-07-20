سحب منخفضة وضباب..تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً، وصباح الأحد، على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.



وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.

وفي بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً، ويصبح متوسطاً صباح الأحد، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:41، والمد الثاني عند الساعة 20:23، والجزر الأول عند الساعة 15:22، والجزر الثاني عند الساعة 03:15

وجاءت درجات الحرارة العظمي والصغرى كالاتي:

أبوظبي 40 31 85 35

دبي 38 32 75 30

الشارقة 39 31 80 35

عجمان 39 32 85 40

أم القيوين 40 30 85 45

رأس الخيمة 42 31 80 45

الفجيرة 36 32 85 55

العـين 47 31 70 15

ليوا 47 29 85 15

الرويس 44 29 75 30

السلع 45 30 80 35

دلـمـا 40 31 85 45

طنب الكبرى 38 32 90 50

طنب الصغرى 38 32 90 50

أبو موسى 38 32 90 50