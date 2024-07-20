ننشر أبرز ما جاء في خطاب رئيس محكمة العدل الدولية في جلسته اليوم

ياسر رشاد - القاهرة -

ترصد بوابة الخليج 365 الالكترونية أبرز ما جاء من تصريحات من رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في جلسته المنعقده اليوم الجمعه في لاهاي علي النحو التالي :

نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.

لا يمكن لسلطات الإحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.

القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة

نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا.

مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف إتفاقية جنيف.

وهاجم سموتريتش وبن غفير محكمة العدل الدولية حيث قال سموتريتش إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية" أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان.

وقال وزير الأمن القومي بن غفير إن قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ.

وافتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وهو حكم قد يكون له تأثير على الرأي العام الدولي أكبر منه على سياسات إسرائيل.