شديد الحرارة وعظمى مكة المكرمة 43.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.



وأضاف، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.

وتابع، الرياح في اليحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً

وأفاد، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

مكة 43 33

الرياض 45 31

المدينة المنورة 44 32

جدة 40 30

تبوك 41 27