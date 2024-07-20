ألقي خطبة الجمعة ومات.. تشييع جثمان إمام مسجد التوحيد بالغربية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شيع أهالى قرية كتامة بمركز بسيون فى محافظة الغربية، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشيخ أسامة قطب أبو صيرة إمام مسجد التوحيد بقرية مشال، والذي توفي عقب إلقاء خطبة الجمعة والعودة لمنزله، وذلك بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل المديرية نائبا عن وزير الأوقاف والشيخ أسامة الزمراني مدير إدارة أوقاف بسيون.

يذكر أن الشيخ الراحل معروف بحسن الخلق السمعة بين أهالي بسيون، وتوفي عن عمر حوالى ٥٢ عاما، وعمل بالأوقاف لنحو ٢٥ عاما، آخر مسجد عمل به خلال مشواره الدعوي كان مسجد التوحيد سالف الذكر.

وكان الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، نعي أسرة الشيخ أسامة قطب أبو صيرة إمام مسجد التوحيد، ووجه مديرية أوقاف الغربية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

وقرر وزير الأوقاف صرف ( 20 ) ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى، وذلك بناء على خطاب المديرية الذي أكدت فيه وفاة الشيخ (رحمه الله) بمنزله عقب عودته من عمله.

ووجه وزير الأوقاف، رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز علي بتكليف وفد من قيادات المديرية لحضور صلاة الجنازة، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته.