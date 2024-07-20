‬وقع فى شر أعماله| سائق متهور لأبوالنصر:"أنا حر بعربيتي إنت مين؟".. والأخير: "أنا محافظ أسيوط الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد طريق الجامعة في أسيوط، قبل كمين الطرق بمدخل مدينة أسيوط الشمالي، تصرفًا متهورًا من قبل قائد سيارة ملاكي، حيث قام بحركات استعراضية عرّضت حياة المواطنين للخطر وأدّت إلى تعطيل حركة المرور.

ولكن لم يمرّ هذا المشهد مرور الكرام، حيثُ لفت انتباه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الذي كان يُجري جولة ميدانية لتفقد بعض المشاريع الخدمية برفقة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب.

فبادر المحافظ بإيقاف السيارة المخالفة، وتحدث إلي قائدها قائلا: "إنت ليه يابني بتعمل كده بالعربيه وفي أرواح ناس فى الشارع"، فرد عليه قائد السيارة وهو لا يعرف أن من يتحدث معه هو محافظ أسيوط الجديد: "أنا بخمس وأنا حر بعربيتي إنتا مين أصلا؟"، فصدمه اللواء هشام أبو النصر بقوله: "أنا محافظ أسيوط الجديد يا ابني انزلي من العربية وهات رخصك".

ووجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالف، حيثُ أمر بسحب رخصة القيادة من السائق، كما وجّه رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرور لتسليم السيارة لقسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تطبيق القانون بحزم وصرامة ضدّ جميع المخالفات، مُشدّدًا على أنّ "المحافظة لن تتهاون مع أيّ سلوك يُهدد حياة المواطنين أو يُعرّض سلامتهم للخطر، كما شدّد على أنّ مثل هذه التصرفات المتهورة تُعدّ جرائم لا يمكن التغاضي عنها، وسيتمّ مُعاقبة مرتكبيها وفقًا للقانون.