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من غير ما تروح الكلية.. ننشر رابط نتيجة امتحانات جامعة أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

كشفت جامعة أسيوط، عن ظهور نتيجة امتحانات عام 2024 لجميع الكليات والدفعات بمختلف مراحلها.

وخصصت الجامعة رابطًا ليتمكن الطلاب من خلاله من معرفة نتيجتهم بالدرجات والتقدير بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى الكلية.

ولمعرفة النتيجة يدخل الطالب\ة على الرابط التالي: اضغط هنا/ ويتبع الخطوات الآتية:

- اختيار العام الدراسي الحالي 2024.

- كتابة اسم الكلية المقيد بها.

- إدخال القسم المقيد به.

- إدخال الشعبة التابع لها.

- تحديد الفرقة المقيد بها.

- كتابة اسم الطالبة أو الطالبة كاملًا.

- كتابة رقم الجلوس كاملًا والتأكد من صحته.

- تحديد طريقة الترتيب المرغوب ظهور النتيجة بها، سواء برقم الجلوس، أو المجموع أو الاسم.

- الضغط على عبارة عرض النتيجة والانتظار قليلًا حتى ظهورها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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