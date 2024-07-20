شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: مصر ترى فى قرار العدل الدولية إحقاق لحق على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الخارجية المصرية، الصادر للتعقيب على صدور الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، هو تعقيب ورد فعل مصرى طبيعى.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن البيان بتفق مع الموقف المصرى التاريخى والطبيعى والمستمر منذ بدء القضية الفلسطينية، سواء فى المرحلة الأولى بعد 48 أو بعد الاحتلال الإسرائيل للأراضى الفلسطينية فى 5 يونيه 1967 أو طوال المحطات الرئيسية الفاصلة فى تاريخ القضية الفلسطينية.

وأكد عماد الدين حسين أن الموقف المصرى يرى فى هذا القرار إحقاق لحق على أرض الواقع والتأكيد للموقف المصرى والعربى والدولى وغالبية الدول المحبة للسلام، وما صدر من محكمة العدل الدولية بطلب رأى استشارى من الجمعية العامة للأمم المتحدة موقف مهم، ويؤكد على مجموعة مهمة من الحقائق الأساسية فى القضية الفلسطينية.



