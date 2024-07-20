بو صعب: لنتقدّم باستقالة جماعية لإعادة تكوين السلطة إذا فشلنا بالتوافق على انتخاب رئيس

أكّد نائب رئيس مجلس النّواب النّائب ​الياس بو صعب​، خلال استقبال بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في ضهور الشوير، أنّ "وجودك اليوم بين أبناء المتن، هو نعمة كبيرة ووجودك انعاكساته وطنيّة، وحضورك هو محافظة على الإيمان وحبّ الوطن والأرض، وتتشجيع التّواصل والحوار بين أبناء الوطن الواحد ورفض الكراهيّة".

ولفت إلى أنّ "بناءً على القيم الّتي تربّينا عليها، ومنها محبّة واحترام جميع أبناء الوطن، بمسلميه ومسيحيّيه، نعيش مع بضعنا البعض متساويين، ونبدّي مصلحة وطننا وشعبنا على المصالح الشّخصيّة والحزبيّة ببعض الأحيان، وهكذا نشارك في بناء دولة عصريّة مدنيّة، تحفظ حقوق أبنائها، بدءًا بتحمّل المسؤوليّة بانتخاب رئيس للجمهوريّة؛ ضمن سلّة كاملة تضمن إعادة بناء الدّولة".

ودعا بو صعب، جميع المسؤولين السّياسيّين والزّملاء النّواب، أن "تكون لدينا الجرأة ونعلن إذا فشلنا في التّوافق مع بعضنا البعض على انتخاب رئيس، وأن نتقدّم باستقالة جماعيّة، تكون نتيجتها إعادة تكوين السّلطة، بعد إجراء تعديلات على قانون الانتخاب".