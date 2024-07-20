الجيش اللبناني: دهم وتوقيف أحد المطلوبين في بلدة مقنة- البقاع

أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 19/7/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة مقنة- البقاع، لإقدامهم على إطلاق النّار من أسلحة حربيّة بتاريخ سابق، حيث ضبطت عددًا من أجهزة الاتصال اللاسلكيّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة من مديريّة المخابرات أوقفت أيضًا المطلوب (ح. م.)، لوجود مذكرات توقيف عدّة في حقّه، بجرم إطلاق النّار باتجاه المنازل وأحد العسكريّين ما أدّى إلى إصابته"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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