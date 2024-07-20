"موديز" رفعت التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة

رفعت وكالة "​موديز​" الدّوليّة، التّصنيف الائتماني ل​تركيا​ درجتَين دفعة واحدة من "B3" إلى "B1"، وحافظت على نظرتها المستقبليّة عند "إيجابيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ الدّافع الرّئيسي لرفع التّصنيف الائتماني لتركيا إلى "B1" كان التطوّرات في إدارة الاقتصاد، وخصوصًا العودة الحازمة والرّاسخة بشكل متزايد إلى السّياسة النّقديّة التّقليديّة، مشيرةً إلى أنّ ذلك أثمر أوّل نتائج واضحة على صعيد الحدّ من الاختلالات الرّئيسيّة في الاقتصاد الكلّي بتركيا.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "تراجع ​التضخم​ بدأ، والطّلب المحلّي يمنحنا مزيدًا من الثّقة بأنّ الضّغوط التضخميّة ستتراجع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة وحتّى عام 2025"، مشدّدةً على أنّ "البنك المركزي التّركي زاد بسرعة مصداقيّة سياسته النّقديّة، ما ساعد على استعادة الثّقة باللّيرة التّركيّة".