أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب السعودية بـ"الرّأي الاستشاري الصّادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وتأكيدها على عدم قانونيّة الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ 57 عامًا".
وأكّدت في بيان، "ضرورة القيام بخطوات عمليّة وذات مصداقيّة، للوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، وفقًا لمبادرة السّلام العربيّة وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، بما يكفل للشّعب الفلسطيني الشّقيق حقّه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية رحبت برأي محكمة العدل الدولية: لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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