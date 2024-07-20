فرض حظر للتجول في كل أنحاء بنغلادش ونشر الجيش لحفظ الأمن

أعلن مكتب رئيسة وزراء ​بنغلادش​ الشيخة حسينة، فرض حظر للتّجوّل في كلّ أنحاء البلاد، ونشر قوّات الجيش لحفظ الأمن، بعد أيّام من الاحتجاجات الطّالبيّة الدّامية.

وكانت قد أسفرت الاضطرابات هذا الأسبوع عن مقتل 105 أشخاص، وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس" بالاستناد إلى بيانات المستشفيات.

يُذكر أنّ في وقت سابق الجمعة، اقتحم متظاهرون سجنًا في منطقة نارسينغدي بوسط بنغلادش وأطلقوا سراح مئات من نزلائه، قبل أن يضرموا النّار في المبنى، بينما سعت الشّرطة لقمع التظاهرات الّتي عمّت البلاد وخصوصًا في العاصمة دكا، رغم فرضها حظرًا على التجمّعات.

وتهدف التّظاهرات شبه اليوميّة الّتي انطلقت مطلع تمّوز الحالي، إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام، الّذي يخصّص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محدّدة، خاصّةً لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضدّ باكستان عام 1971.

ويطالب الطلّاب بالتّوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أنّ هذا النّظام يعطي الأفضليّة لأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، الّتي تحكم البلاد منذ عام 2009، ويتّهمها المعارضون بالرّغبة في القضاء على كلّ المعارضة لتعزيز سلطتها.