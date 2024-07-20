مصدر رفيع المستوى يكشف حقيقة استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي مطار العريش

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر رفيع المستوى حقيقة الأنباء المتداولة حول استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطار العريش.

وأكد المصدر أنه "لا صحة شكلًا وموضوعًا للأنباء المتداولة ببعض المواقع الإخبارية حول استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطار العريش"، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المصدر رفيع المستوى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة، لافتا إلى أن مصر تجدد تأكيدها لكافة الأطراف على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة.