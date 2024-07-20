الاحتلال يقتحم عدة ضواحي في طولكرم دون اعتقالات

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، ضاحيتي ذنابة وعزبة الطياح شرق مدينة طولكرم، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عزبة الطياح من المحور الجنوبي لمدينة طولكرم وجابت شوارعها الرئيسية، قبل ان تتوجه الى ضاحية ذنابة، وتمركزت في منطقة دوار العقدة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.

وقد أقامت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة كفردان غرب جنين، مساء أمس الجمعة، مهرجانا تأبينيا لعشرة شهداء من بلدات كفردان والسيلة الحارثية واليامون وبرقين في محافظة جنين.

والشهداء هم: صقر نبيل عابد ومصطفى سلطان عابد ومصطفى علام مرعي ومحمد هزاع مرعي وأحمد أبو الهيجا وجميعهم من بلدة كفر دان، وأحمد الشرعة وفؤاد الأشقر من بلدة السيلة الحارثية، وأحمد أبوفضالة من بلدة برقين، وأحمد سمودي وأحمد أبو عبيد من بلدة اليامون، والذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا.

وألقيت في المهرجان كلمات لحركة "فتح" وللقوى الوطنية والإسلامية، وذوي الشهداء، مستذكرين إرث الشهداء، ومطالبين بتعزيز الوحدة الوطنية، ونددوا بجرائم الاحتلال المتواصلة وحرب الإبادة والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.