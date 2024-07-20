شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خارجية النواب": لجنة دراسة برنامج الحكومة راجعته بدقة شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه في خطوة حاسمة تعكس مدى التزام البرلمان المصري بتعزيز الشفافية والرقابة الفعّالة، وافق البرلمان اليوم على برنامج الحكومة الجديد بعد عملية مراجعة دقيقة وشاملة فجاءت هذه الموافقة عقب عرض رئيس الوزراء للبرنامج الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي في مصر.

وأكدت في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تأسيساً على هذه الخطوة شكل المجلس لجنة متخصصة لفحص ومناقشة البرنامج المقدم من الحكومة، عملت اللجنة على مدار أكثر من ١٤ ساعة يومياً، بتفانٍ وإصرار، لضمان دراسة كافة الجوانب والتفاصيل المتعلقة بالبرنامج و هذا العمل الجاد يعكس التزام البرلمان بمسؤوليته الوطنية في تقديم الرقابة الفعّالة والتأكد من أن البرامج الحكومية تتماشى مع تطلعات المواطنين وتحقق الأهداف المرجوة.

وأوضحت أن اللجنة المكلفة بمراجعة برنامج الحكومة كانت تتألف من نخبة من النواب في مختلف المجالات، حيث قامت بفحص شامل ومناقشة مستفيضة لكل بنود البرنامج. تمحورت هذه المناقشات حول كيفية تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

وأشارت إلى أن رئيس اللجنة قد صرح بأن"الموافقة على برنامج الحكومة جاءت بعد التأكد من جدواه وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة، نحن ملتزمون بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المتوقعة، مؤكدة أن هذا القرار يعكس الروح الديمقراطية والنهج المؤسسي الذي يتبناه البرلمان في تعاملاته مع القضايا الوطنية، كما يبرز مدى التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكدت على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأدعو كافة الجهات المعنية إلى التعاون والعمل المشترك لضمان تنفيذ البرنامج بشكل فعّال وسلس. فالعمل الجاد والتعاون البناء هما السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل مشرق لمصر.

وطالبت برؤية نتائج ملموسة لهذا البرنامج على أرض الواقع، تعود بالنفع على كل مواطن مصري وتسهم في بناء وطن قوي ومستقر.