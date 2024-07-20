رئيس الأركان الأميركي: إذا توقفنا بشكل جماعي عن دعم أوكرانيا فإن بوتين سينتصر

لفت رئيس هيئة أركان القوّات المسلّحة الأميركيّة الجنرال تشارلز براون، في المنتدى الأمني ​​الّسنوي الّذي يعقده معهد "آسبن"، ردًّا على سؤال عن إمكانيّة قيام واشنطن بقطع المساعدات عن ​أوكرانيا​، إذا فاز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة، إلى أنّه "إذا توقّفنا بشكل جماعي عن دعم أوكرانيا، فإنّ الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ سينتصر".

واعتبر أنّ "مصداقيّتنا على المحك. وهذا لا يهمّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ فحسب، بل يتعلّق أيضًا بحلف شمال الأطلسي والغرب"، مشيرًا إلى أنّه يعتقد أنّ "من المهم أن نواصل تقديم الدّعم لأوكرانيا، حتّى لا يتصاعد الصراع".