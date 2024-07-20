لفت رئيس هيئة أركان القوّات المسلّحة الأميركيّة الجنرال تشارلز براون، في المنتدى الأمني الّسنوي الّذي يعقده معهد "آسبن"، ردًّا على سؤال عن إمكانيّة قيام واشنطن بقطع المساعدات عن أوكرانيا، إذا فاز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة، إلى أنّه "إذا توقّفنا بشكل جماعي عن دعم أوكرانيا، فإنّ الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين سينتصر".
واعتبر أنّ "مصداقيّتنا على المحك. وهذا لا يهمّ الولايات المتحدة الأميركية فحسب، بل يتعلّق أيضًا بحلف شمال الأطلسي والغرب"، مشيرًا إلى أنّه يعتقد أنّ "من المهم أن نواصل تقديم الدّعم لأوكرانيا، حتّى لا يتصاعد الصراع".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الأميركي: إذا توقفنا بشكل جماعي عن دعم أوكرانيا فإن بوتين سينتصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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