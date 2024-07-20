"رووداو": العراق تسلّم المسؤول المالي لـ"داعش" من مديرية أمن الدولة اللبنانية

أعلن مدير مكتب شبكة الإعلام ​العراق​ي في بيروت أمين ناصر، بحسب ما نقلت عنه شبكة "رووداو" العراقيّة، أنّ "العراق تسلّم المسؤول المالي لتنظيم "​داعش​" الإرهابي من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ اللّبنانيّة".

وأشار إلى أنّ "المدعو "ع. ع. الدليمي" البالغ من العمر 50 عامًا، كان قد موّل العديد من العمليّات الإرهابيّة في العراق"، لافتًا إلى أنّ "المتّهم يُعدّ من بين أخطر قادة التّنظيم الإرهابي، وهو مسؤول عن تجنيد الكثير من الانتحاريّين والانتحاريّات".