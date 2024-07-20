منظمة الصحة العالمية نفت وجود عدوى بشلل الأطفال في غزة حاليًا

أشار المتحدّث باسم ​منظمة الصحة العالمية​ كريستيان ليندميير، بعد العثور على فيروس شلل الأطفال في عيّنات من مياه الصرف الصحي الّذي دُمّرت مرافقه في ​قطاع غزة​، إلى أنّ "شبكة مختبرات شلل الأطفال العالميّة قامت الثّلثاء بعزل فيروس شلل الأطفال من النّوع 2، في ست عيّنات مراقبة بيئيّة تمّ جمعها في 23 حزيران الماضي".

وأكّد خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أنّ "هذا الاكتشاف مقلق للغاية، وكان متوقّعًا للأسف" نظرًا للوضع الصحي في قطاع غزة، الّذي يتعرّض لقصف مكثّف منذ تسعة أشهر من قبل القوّات الإسرائيليّة. وشدّد على أنّه "تمّ حاليًّا عزل الفيروس عن البيئة فقط، ولم يتمّ تسجيل أي حالة شلل مرتبطة به".

وأوضح ليندميير أنّ منظمة الصحة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ووزارة الصحة في غزة، تحاول تحديد مدى انتشار فيروس شلل الأطفال، مركّزًا على أنّهم "سيحدّدون الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف أيّ تفشّ جديد". وأكّد أنّ "الاستجابة السّريعة ضروريّة لمنع انتشار الفيروس".

وشلل الأطفال مرض شديد العدوى يسبّبه فيروس شلل الأطفال الّذي يضرب الجهاز العصبي، ويمكن أن يسّبب شللًا دائمًا خلال ساعات.