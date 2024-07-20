مقتل ٤ مدنيين وإصابة اخرين في قصف أوكراني على دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة -

قال مصدر مسؤول في دونيتسك، أمس الجمعة، بأن الجيش الأوكراني استخدم طائرة مُسيرة اقتحامية لقصف طريق في منطقة وسط مدينة ماكييفكا بدونيتسك؛ مما أدى لمقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وقال رئيس قسم العمل الميداني لممثلية دونيتسك لدى مركز المراقبة المشترك سيرجي بيريفيرزيف، "نفذت التشكيلات المُسلحة الأوكرانية هجومًا على بلدة ماكييفكا، وبالتحديد على منطقة مركز المدينة"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف، "استخدمت طائرة مُسيرة اقتحامية من نوع "كريلو"، حيث سقطت المُسيرة في منتصف طريق مرور، وألحقت أضرارًا بسيارات المواطنين في المدينة، وسقوط عدد من القتلى والمصابين".

وأشار إلى أن استخدام الجيش الأوكراني لهذا النوع من المسيرات في الهجمات على البنية التحتية المدنية؛ للتغلب على عاملي الزمن وقوة التدمير، مضيفًا أنه تم العثور في مكان الحادث، على شظايا الطائرة المُسيرة، وتحمل إحدى القطع (صنعت في أوكرانيا).