وزير الدفاع الامريكي يبحث مع نظيره الاسرائيلي هجوم تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة -

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم السبت، إنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، بشأن أحدث هجوم في تل أبيب.

وأضاف "أوستن"، "على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا، فإنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو وفيات بين الموظفين"، بحسب وكالة "رويترز".

وفى وقت سابق، أعلن الحوثيون استهداف تل أبيب بطائرة مسيّرة جديدة "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وذكر الحوثيون في بيانهم، أمس الجمعة، أنهم سيمضون قدمًا في ضرب تلك الأهداف؛ ردًا على مجازر العدو وجرائمِه اليومية بحق سكان قطاع غزة.

في المقابل، قال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن التحقيقات الأولية في الهجوم بمسيّرة على تل أبيب، تُشير إلى أن سبب عدم انطلاق صفارات الإنذار هو خطأ بشري، والطائرة المسيّرة التي أصابت المدينة كانت نوعًا أكبر وأطول مدى ولا يزال التحقيق يجري بشأن مصدرها.