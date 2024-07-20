بيلوسي تدعم عملية انتخاب مفتوحة لاختيار مرشح ديمقراطي حال انسحاب بايدن

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، اليوم السبت، عن دعمها لعملية انتخابات مفتوحة لاختيار مرشح للحزب الديمقراطي، حال انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وشددت "بيلوسي"، على الحاجة إلى عملية مفتوحة لاختيار المرشح القادم للحزب إذا تنحى "بايدن"، في محاولة لتجنب ظهور تتويج لكامالا هاريس، بحسب الصحيفة الأمريكية "بوليتيكو".

وأوضحت، في اجتماع مع 40 عضوًا من الديمقراطيين في كاليفورنيا، أن هناك خطوات قادمة معقدة قد يتخذها الحزب الديمقراطي إذا ترك "بايدن" السباق الانتخابي.

وأشارت إلى الجوانب السياسية السلبية المحتملة لتتويج نخب الحزب بسرعة لنائب الرئيس كمرشح مقبل.

وكانت "بيلوسي" واحدة من بين العديد من الديمقراطيين في كاليفورنيا الذين أكدوا أن العملية الانتخابية غير التنافسية، من شأنها أن تؤدي إلى عزوف الناخبين.