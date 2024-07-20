ترامب: سأنهي الحرب الاوكرانية حال فوزي قبل يناير المقبل

ياسر رشاد - القاهرة -

قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، اليوم السبت، إنه أجرى "اتصالًا جيدًا للغاية" مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف "ترامب"، في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أنه سينهي الحرب في أوكرانيا قبل حتى أن يتولى الرئاسة في يناير المقبل، إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في الخامس من نوفمبر المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع: سيكون بمقدور كييف وموسكو الجلوس معًا والتفاوض بخصوص اتفاق لإنهاء العنف وتمهيد الطريق نحو الرخاء.

وفى وقت سابق، أعلن دونالد ترامب أنه سينهي الحرب في أوكرانيا قبل توليه منصبه، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، دون أن يقدم معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ هذه الخطة.

وأشار "ترامب"، مرارًا وتكرارًا إلى أنه قادر على حل الصراع الروسي الأوكراني في يوم واحد، لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيسعى لتحقيق السلام.