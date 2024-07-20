الأونروا :عائلات غزة فقدت كل شيء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم ، إن عائلات غزة فقدت كل شيء حيث تتدهور الأوضاع بشكل يومي وسط قلة الغذاء والخيام ما يعرض حياة الضعفاء للخطر.

وأضافت في منشور: “زملاؤنا في القطاع يواصلون توزيع المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، مثل الخيام والأواني، ولكن هذا ليس كافيا إذ أنه في ظل الأوضاع المتدهورة فإن هناك حاجة إلى مزيد من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة .

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