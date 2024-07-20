الطيران المدني الكويتي: عودة جميع الأنظمة التقنية لوضعها الطبيعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، بعودة جميع الأنظمة التقنية لوضعها الطبيعي وان جميع الأنظمة الخاصة بشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي عادت بشكلها المعتاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن سرعة استجابة وتفعيل خطة استمرارية العمل الطارئة المعتمدة في الطيران المدني، كان لها أثر إيجابي نحو التقليل من الآثار السلبية لهذا الخلل، شاكرين جميع القائمين على تفعيل الخطة سواء من العاملين بالطيران المدني أو الجهات الاخرى مثل وزارة الداخلية والجمارك وشركات الخدمات الأرضيه وشركات الطيران الذين قاموا بجهود نحو تذليل الصعوبات التي واجهت بعض الرحلات من مطار الكويت الدولي.

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