سلطنة عُمان ترحّب برأي محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لممارسات دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تابعت سلطنة عُمان الرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية إزاء طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وما نتج عنه من تأكيد على عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وعلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ورحّبت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية برأي محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لممارسات دولة الاحتلال، وطالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، مجددة موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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