شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عن منح الثقة للحكومة: نشهد كل يوم إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، على ترحيبه بمنح البرلمان ثقته في الحكومة الجديدة بعد جلسات ومناقشات مطولة.

وأشار إلى أن الفضل يرجع للقيادة السياسية التي تريد الإنجاز والسرعة وتحقيق النتائج على الأرض، قائلا: "الرئيس السيسي أول رئيس يكره الكلمة دون فعل أو تنفيذ لذا نبه رئيس الوزراء إلى تنفيذ المخرجات وتفعيل كل قرارات البرامج حتى لا تصبح رطانة مثقفين وإنما روشتات تكنوقراط".

وأضاف البرديسى خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، غيَّر ثقافة إنجاز السلحفاة فكان قديماً يوم الحكومة بسنة، لكن فى هذا العصر كل يوم هناك عمل وإنجاز وجديد، كما أنه أول من مكن الشباب ووجدناهم في مراكز تدريب إعداد القادة والمواقع ( مساعدو وزراء ونواب في البرلمان بغرفتيه)".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة توصية اللجنة بأغلبية أعضائها على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج عن الفترة (2024-2027) جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض المستشار أحمد سعد، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-).2027