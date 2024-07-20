شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحكومة: تطوير التصنيع الحربى واستقطاب أحدث تكنولوجيات التسليح المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

تركز مصر على تعزيز قدرات جيشها من خلال التركيز على تطوير التصنيع الحربي واستقطاب أحدث تكنولوجيات التسليح المتطورة، إلى جانب رفع كفاءة المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى ذلك تسعى الدولة للحفاظ على التوازن العسكرى في المنطقة وتنويع مصادر التسليح، وأوضح برنامج الحكومة الجديدة الآتى:.

- استمرار الحفاظ على القدرات والكفاءة القتالية للقوات المسلحة ومواصلة الارتقاء بها.

- تطوير قاعدة التصنيع الحربي واستقطاب تكنولوجيا التسليح المتطورة من خلال رفع قدرات المصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من نظم التسليح المتقدمة.

- تنويع مصادر التسليح لموازنة علاقات مصر الخارجية والحفاظ على استقلالية القرار المصرى.

- الاستعداد للأشكال والأنماط الجديدة لإدارة الصراعات في ظل انتشار الفاعلين المسلحين من غير الدول.

- الحفاظ على التوازن العسكرى القائم بالمنطقة لمنع حدوث أي مواجهات عسكرية وكضمانة أساسية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

- تعزيز التعاون البحثى لتطوير الأسلحة ودعم الابتكار في عملية الإنتاج الحربي لتحقيق الاستفادة القصوى من البحوث القائمة وتطوير مزيد من الأبحاث الجديدة لدعم الابتكار.