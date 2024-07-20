بزشكيان التقى عائلة الإمام الصدر وأبدى استعداده لتقديم جهوده في سبيل قضيته

أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بشكيان، أنه استقبل عائلة الإمام السيد موسى الصدر التي حضرت لتقديم التهاني والتبريكات له بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وبعد ترحيب بزشكيان بعائلة الصدر، تحدّث صدر الدين الصدر باسم العائلة قائلًا للرئيس الإيراني "إن انتخابكم بعث فينا الأمل، في منطقتنا ولقضية الإمام الصدر". وجوابًا على الأسئلة التي طرحها بزشکیان، قدّم نجل الإمام الصدر لبزشكيان عرضاً مختصراً عن القضية، وعن دوافع زيارة روسيا في الأسبوع المقبل.

من جهته، قال بزشكيان أنه تعرّف على الإمام الصدر وأفكاره عندما كان ما زال طالباً جامعياً، وأنه تأثر كثيراً بهذه الأفكار، معتبراً أن الإمام الصدر هو أنموذج لعالم الدين الذي نحتاج له في عصرنا هذا ليس في لبنان أو في إيران فحسب بل في المنطقة والعالم.

كما أبدى بزشكيان تعاطفه مع قضية الإمام الصدر، واستعداده لتقديم ما يمكن من مساعدة في القضية. كذلك طلب من عائلة الصدر وضعه في أجواء زيارة روسيا، وما يمكن أن يقوم به لمتابعة نتائج الزيارة، وأن يستمر التواصل بينه وبين العائلة.