استطلاع لمؤسسة يوغوف بول: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات

أظهر استطلاع لمؤسسة يوغوف بول الأميركية، أن "نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من الانتخابات".

وفي وقت تزداد فيه مطالبات شخصيات في الحزب الديمقراطي بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي نظرًا لحالته الصحيّة، نقلت نيويورك تايمز عن مقربين من بايدن، قولهم إنّ بايدن يتقبل بشكل متزايد فكرة أنه قد لن يكون قادرا على الاستمرار في الترشح.

وأضاف المقربون "مستشارو بايدن يعتقدون أنه لن يرغب بسحب ترشحه قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لواشنطن"، موضحين أنّ "بايدن لم يغير موقفه الرافض للانسحاب من الانتخابات إلى غاية مساء الجمعة".