11 قتيلا في شمال الصين جراء انهيار جسر إثر هطول أمطار غزيرة

قتل 11 شخصا جراء انهيار جسر في شمال الصين وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، في وقت يشهد جزء من البلاد أمطارا غزيرة. وذكرت الوكالة أن جسر طريق سريع انهار "بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة" في شانغلو بمقاطعة شنشي.

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