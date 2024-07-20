شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود التحالف لدعم الفئات الأكثر احتياجا خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حقق التحالف الوطني للعمل الأهلي عدد كبير من الإنجازات خلالا الـ 6 أشهر الأولى من عام 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، والتي جاءت نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وعمل التحالف خلال هذه الفترة على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدى، واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليون 883 ألف و796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

وتمكن التحالف الوطني للعمل الأهلي من دعم للأسر الأكثر احتياجا، وجعلهم أولوية لضمان مصادر دخل مستدامه تخرج بهم من احتياجهم، وتحقق لهم التمكين الاقتصادي، حيث سلم التحالف لـ 1483 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، بالإضافة إلى مبادة "ازرع "التي تدعم صغار المزارعين في أحلامهم و طموحاتهم .

وفيما يتعلق بالدعم الصحي حرص التحالف على توفير عدد من المبادرات لتأمين صحه المواطنين وتم تنفيذ قوافل طبيه بشكل يومي ليستفيد منها 698 ألف و510 مستفيدين من المواطنين في مختلف المحافظات، وعلى مستوى الدعم الغذائي، فقد تم توزيع شنط غذائية لـ 150ألف و122 مستفيد، وتوزيع 561 ألف و935 وجبة غذائية ، وتوزيع 122 ألف و285 كيلو من اللحوم و 165ألف و388 كرتونه غذائية للأسر الأكثر استحقاقا في المحافظات المختلفة، هذا بجانب جهوده الكبيرة في عيد الأضحى المبارك لتوزيع الأضاحي على الأسر الأكثر استحقاقا والهدايا والملابس على الأطفال.

كما تم تنظيم عمليات الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا و ذلك لضمان استمراريته دون توقف، فتم دعم 15 ألف 232 أسرة تم دعمهم نقديا ،مع تسليم حزم النقد المالى و الغذاء الشهرى المنتظم ل 350 ألف أسرة، وغيرها من الجهود المحلية الكبيرة واللافتة بجانب جهود التحالف الوطني الدبلوماسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.