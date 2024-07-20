أكثر من 25 قتيلًا منذ فجر اليوم إثر القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط أكثر من 25 قتيلًا منذ فجر اليوم السبت إثر القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.

ومنذ 7 تشرين الأول عام 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وذلك رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.