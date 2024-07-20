الحلبي وستريدا جعجع جالا على عدد من المدارس الرسمية في قضاء بشري

جال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، برفقة النائبة ستريدا جعجع، على عدد من المدارس الرسمية في قضاء بشري، وفق ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لجعجع.

وأطلعت جعجع الوزير والوفد المرافق على احتياجات مباني المدارس، لتصبح "مهيأة بأقل المتطلبات اللازمة لتسهيل وجود المتعلمين فيها".

ومن أبرز الاحتياجات التي تم عرضها، معالجة التسرب والرطوبة، وصيانة المباني والمرافق، وتجديد التجهيزات خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تم التأكيد على ضرورة توفير ألواح للطاقة الشمسية مع تجهيزاتها.

وفي نهاية الجولة، سلمت النائب جعجع الوزير ملفاً كاملاً يتضمن جميع الاحتياجات المتنوعة لمتابعتها والعمل على تأمينها.