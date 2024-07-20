"النشرة": تسجيل تحليق للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تسجيل تحليق للطيران التجسسي الاسرائيلي خلال ساعات الليل وحتى صباح اليوم فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح.

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