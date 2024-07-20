"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 20-7-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

وفي الأيام الماضية، استهدف "حزب الله" مستوطنات إسرائيلية في الشمال للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وذلك في ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين في الجنوب.