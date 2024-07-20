رعيتا الشويفات وديرقوبل للروم الأرثوذكس احتفلتا بعيد مار الياس

احتفلت رعيتا الشويفات وديرقوبل للروم الأرثوذكس، بعيد مار الياس، حيث ترأس الأب الياس كرم القدّاس الإلهي في كنيسة مار الياس- ديرقوبل، بمشاركة أبناء الرعية.

وللمناسبة أيضًا، ترأس قداسًا في كنيسة مار ميخائيل المدبّر في الشويفات، عاونه في الخدمة الشماس عمانوئيل المرّ، بمشاركة حشد كبير من المؤمنين.

وفي عظته ركّز الأب كرم على "فضائل النبي الياس"، مركًزُا على "روح النبوءة في حياة المؤمنين الملتزمين، الذين من واجبهم مواجهة كل انواع التشويش والاضطهاضات والهرطقات التي تضرب الإيمان المسيحي، والابتعاد عن عبادة الأصنام، المتمثلة بالسلطة والشهوة والمال"، داعيّا إلى تحدي "كل إنسان يعمل على زرع الشقاق في كنائسنا، فنتمثل بالنبي ايليا وغيرته النارية، لكي نبيد من حياتنا الآلهة الكاذبة والأفكار الكاذبة".

واضاف: "نكرّم إيليا النبي، لأنه انخطف قلبه إلى الله، وترفّع عن كل الشهوات، وعاش العشق الإلهي. نكرّم إيليا الذي كان مع الرب في جبل التجلّي، فتجلّى في الغيرة وبقي للناس والتاريخ هو بدوره لهبا ونورًا".

وبعد القدّاس في الرعيتين، اقيمت ضيافة في باحتي الكنيستين، وتبادل المؤمنون التهاني.