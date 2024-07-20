غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة حولا في جنوب لبنان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

وفي الأيام الماضية، استهدف "حزب الله" مستوطنات إسرائيلية في الشمال للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وذلك في ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين في الجنوب.