اسمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعت طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم السبت وحتى الخميس 25 يوليو 2024، على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس بداية من اليوم استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية شبورة مائية خلال الساعات الصباحية الأولى.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية إضافة إلى رياح معتدلة على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة.