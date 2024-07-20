شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: الحكومة الجديدة تضع على عاتقها تنفيذ توصيات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستمرة بشأن ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، تهدف للعمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية.

وأضاف النائب أحمد مهني، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحكومة الجديدة تضع على عاتقها تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني، والتى خلصت لعدد من التوصيات تقدم بها مجلس الأمناء للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه الحكومة بدراستها وتنفيذها، مضيفا أن حالة الحوار السياسي خلال الفترة الماضية أثمرت عن حالة تشاركية بين القوي السياسية ومؤسسات الدولة.

وأوضح مهني، أن الحوار الوطني استطاع خلال نقاشاته فى الفترة الماضية، تحقيق نجاح كبير في كافة القضايا التي تم إدراجها على أجندته، فى المجالات المختلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية داخلية، مشيرا إلى أنه قدم معالجة مناسبة للقضايا التي تمثل تحديا منذ عقود.

وأشار مهني، إلى أن عقد جلسات مشتركة يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في الملفات مع الوزراء المعنيين، بالاضافة لعقد اجتماع دوري مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة مرحلة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للخروج من الأزمات الراهنة.