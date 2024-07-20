إعلام إسرائيلي: نتانياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن هذا الأسبوع".

وأفادت بأنّ "نتانياهو لم يأذن لوفد المفاوضات باستئنافها ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وكان نتانياهو قد ادعى في كلمة له من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، أنّ الضغط العسكري وحده هو الذي يساعد على دفع صفقة الاسرى إلى الأمام.

وكان قد أكّد رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، أنّ إصرار رئيس نتانياهو على "نقاط جديدة في المفاوضات مع حماس قد يحبط الاتفاق"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وكشف برنياع أنّ "الخلاف سببه إصرار نتانياهو على آلية مراقبة لحركة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله".