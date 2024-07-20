ترامب تحدث إلى زيلينسكي هاتفيًا ووعده بإنهاء الحرب في أوكرانيا

كشف الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أنّه تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعده بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإنه "سينهي الحرب" بين أوكرانيا وروسيا.

ولفت في تصريح إلى أنه في حال أصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة "سأجلب السلام إلى العالم وأنهي الحرب التي كلفت كثيرا من الأرواح".

وكثيرًا ما يدعي ترامب أنه سيكون قادرًا على إنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة كبيرة عندما يعود إلى السلطة، لكنه لا يقدم تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

وتثير إشادته المتكررة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقاده للدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي القلق لدى حلفاء أوكرانيا الغربيين.

والولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأميركي جو بايدن هي إلى حد بعيد أكبر مانح للمساعدات العسكرية لكييف، وبالتالي فإن انتصار ترامب يمكن أن يعرض أي مساعدات مستقبلية للخطر ويضعف موقف أوكرانيا في ساحة المعركة.

وأكد زيلينسكي من جهته حصول المكالمة الهاتفية التي هنأ فيها ترامب على تسميته رسميا مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري.

وقال: "شددتُ على الدعم الحيوي من كلا الحزبين ومجلسي الكونغرس الأميركي لحماية حرية أمتنا واستقلالها"، مضيفًا "اتفقنا مع ترامب على أن نناقش، في اجتماع وجها لوجه، الخطوات الواجب اتخاذها نحو سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.