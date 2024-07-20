"الجزيرة": استشهاد الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفلَيه في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم شمالي غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "استشهاد الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفليه في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم شمالي قطاع غزة".
يُذكر أنّ في 16 تموز الحالي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفيًا وصحفيّة منذ بدء الحرب على القطاع"، ليرتفع العدد اليوم إلى 161.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.
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