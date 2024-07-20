سفير إيران: سنستمر في دعم لبنان ومقاومته ورسالة بزشكيان للسيد نصرالله موجهة للعالم أجمع

أوضح السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، أنّ "أول رسالة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان كانت للسيد حسن نصر الله، وتضمنت أقوى عبارات دعمنا للمقاومة الذي سيستمر بقوة، وهذه رسالة عالمية موجهة للعالم أجمع، للأعداء والأصدقاء".

وأكد، خلال لقاء أقامه الأمين العام لحزب "البعث العربي الإشتراكي" علي حجازي في دارته بمدينة بعلبك تكريماً للسفير الإيراني، أنّ "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للمقاومة لم يتبدل ولم يتغير طيلة 45 عامًا، وسنستمر في دعم لبنان ومقاومته الباسلة وفي دعم سوريا".

بدوره، أشار حجازي إلى أن "هذا التكريم هو من باب الوفاء للجمهورية الاسلامية العظيمة، ولا بد أولاً من توجيه التعزية برحيل (الرئيس الإيراني السابق) السيد ابراهيم رئيسي، والوزير الصديق الراحل حسين عبد اللهيان، ولا بد أيضاً من التبريك بانتخاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهذا تأكيد على أن هذه الجمهورية هي قوية وقادرة على تجاوز كل المحن والصعاب، ونحن نقدر لها وقوفها دائماً إلى جانب قضايانا المحقة في هذه الأمة، وفي مقدمتها قضيه فلسطين، ومساندتها لنا جميعا، ومساعدة حربنا على الإرهاب التي كانت تستهدف هذا التنوع وهذا الإعتدال والتلاقي، وهذا الجمع الذي اعتقد أنه سيزعج كُثُر".