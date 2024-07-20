المطران معوض ترأس قداسين بمناسبة عيد مار الياس في وادي العرائش وعمّيق

احتفل راعي أبرشية زحلة المارونيّة المطران جوزف معوض، بمناسبة عيد مار الياس، بقدّاسين في كنيستي مار الياس الحي في وادي العرائش ومار الياس في عمّيق.
ومن خلال عظاته، استذكر معوّض "حياة النبي إيليا "مار الياس" الذي عاش في القرن التاسع قبل الميلاد، والذي تمّ تدوين سيرة حياته في سفرَي "الملوك الأول" و "الملوك الثاني" من كتاب العهد القديم".
وتطرّق معوّض أيضا إلى "تحدّي النبي إيليا للملك آخاب وزوجته ايزابيل اللذين ادخلا عبادة الأوثان على مملكتهما في مخالفة صريحة للوصية الأولى من الوصايا العشر، والدور الذي لعبه كنبي وهو ان يحذر الناس من تجاوزاتهم للشرائع والتعاليم".
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