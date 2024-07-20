البيسري بحث مع مبعوث وزير الخارجية الروسي التطورات في جنوب لبنان والمنطقة

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، على رأس وفد، وبحث معه الأوضاع العامة، لا سيما التطورات في جنوب لبنان والمنطقة.

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