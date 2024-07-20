اخبار العالم

هل تأثرت مصر بالعطل التقني الذي حدث في أحد أنظمة الأمن السيبراني ؟

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عدم تأثر البلاد بالعطل التقني الذي حدث في أحد أنظمة الأمن السيبراني العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على موقع "فيسبوك"، إن جميع المطارات والمواني المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل طبيعي.

وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنها تقوم بمتابعة الموقف منذ حدوثه من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفريق عمل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات لحين انتهاء المشكلة العالمية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا