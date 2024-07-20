هل تأثرت مصر بالعطل التقني الذي حدث في أحد أنظمة الأمن السيبراني ؟

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عدم تأثر البلاد بالعطل التقني الذي حدث في أحد أنظمة الأمن السيبراني العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على موقع "فيسبوك"، إن جميع المطارات والمواني المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل طبيعي.

وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنها تقوم بمتابعة الموقف منذ حدوثه من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفريق عمل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات لحين انتهاء المشكلة العالمية.