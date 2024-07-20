العراق ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت العراق بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ردًا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلبته من المحكمة بهذا الشأن.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم: “إن رأي المحكمة حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعكس الإرادة الدولية في دعم الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وبسيادة كامله، وإن الرأي وما ورد فيه من عناصر قانونية يرمي إلى تعزيز الجهود الرامية لإعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط” .

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