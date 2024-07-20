قطر ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رحبت دولة قطر بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة بأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

ونوهت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إلى أن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حيث رأت المحكمة أنها تشكل “وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها”، وتأكيد المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف جميع المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية.

وأكد البيان دعم دولة قطر لموقف المحكمة ودعوتها لجميع الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها.

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