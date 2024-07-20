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شولتس يعد المواطنين الألمان بمعاشات مستقرة لعقود

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال المستشار الألماني أولاف شولتس في فعالية انتخابية مساء الجمعة إنه يعتزم تأمين المعاشات التقاعدية في ألمانيا على المدى الطويل.

وخلال حديثه لدى إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي للانتخابات البرلمانية الإقليمية في مدينة دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا، قال شولتس إنهم سيمررون قانونا «يضمن مستوى معاش مستقر في ألمانيا في العقود المقبلة».

وأضاف «أولئك الذين عملوا وأسهموا لعقود يستحقون هذا». وأكد شولتس أن المعاشات ليست صدقة وأن وجود مستوى معاشات مستقر يعد ضرورة لضمان دولة الرفاهية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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